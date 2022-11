Straßenbahn fährt auf Bus auf: mehrere Leichtverletzte

Berlin - Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bus in Berlin-Hohenschönhausen sind sechs Fahrgäste sowie der Busfahrer und der 38-jährige Tram-Fahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle Verletzten nach dem Unfall am Freitagmorgen vorsorglich in Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden, wie die Polizei mitteilte. Schwer verletzt wurde niemand.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Bisherigen Ermittlungen zufolge ließ der 27-jährige Busfahrer an der Straßenbahn- und Bushaltestelle S-Bahnhof Hohenschönhausen seine Fahrgäste ein- und aussteigen, als eine einfahrende Bahn aus noch ungeklärter Ursache auf den Bus auffuhr. Zeugen zufolge sollen sich zu dem Zeitpunkt etwa 30 Fahrgäste im Bus aufgehalten haben. Der Straßenbahnverkehr war von 6.00 Uhr bis 8.40 Uhr unterbrochen.