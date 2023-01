Straftaten im Amt? Zwei Berliner Polizisten vor Gericht

Berlin - Gegen zwei Berliner Polizeibeamte hat nach mutmaßlich grundloser Gewalt ein Prozess am Amtsgericht Tiergarten begonnen. Einem 32-Jährigen wird Körperverletzung im Amt zur Last gelegt. Er soll einen bereits gefesselten Verdächtigen vorsätzlich attackiert haben. Dem 25-jährigen Mitangeklagten wird versuchte Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Die Polizisten schwiegen zu Prozessbeginn am Mittwoch. Ein Urteil wird für den späten Nachmittag erwartet.

Laut Anklage soll es im Juli 2021 zu grundloser Gewalt gegen einen 22-Jährigen gekommen sein. Der Mann galt als Verdächtiger einer Bedrohung mit einem Messer. Bei der vorläufigen Festnahme in der Nähe eines Einkaufszentrums in Berlin-Spandau habe der 25-Jährige den jungen Mann zunächst ordnungsgemäß bäuchlings zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt.

Der 32-Jährige habe dann den noch immer am Boden Liegenden mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, so die Anklage. Im weiteren Verlauf des Einsatzes habe der ältere Angeklagte den 22-Jährigen mit dem Kopf auf die Motorhaube des Polizeifahrzeugs geschlagen. Nach einer Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt habe der 25-Jährige erklärt, der Tatverdächtige habe massiven Widerstand geleistet. Maßnahmen seien erforderlich gewesen.

Beamte von einem anderen Berliner Polizeiabschnitt, die ebenfalls vor Ort waren, hatten das Strafverfahren gegen ihre Kollegen ins Rollen gebracht. Sie habe einen Schlag beobachtet, den der 32-Jährige ausgeführt habe, sagte die erste Zeugin. „Dann zog er den Tatverdächtigen ruckartig am Arm hoch und drückte ihn gegen den Wagen.“ Sie und die beiden Kollegen, mit denen sie unterwegs waren, seien mit einem „mulmigen Gefühl“ abgefahren - „da war was falsch“.