Erfurt/Gera/Suhl - Thüringens Wirtschaft blickt trotz Energiekrise und Problemen mit Lieferketten wieder mit mehr Optimismus in die Zukunft. Die Ängste vor einer massiven Rezession hätten sich nicht bestätigt, sagte die Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Cornelia Haase-Lerch am Mittwoch. „Hoffnung kehrt zurück.“ Nach den Konjunkturumfragen der Kammern in Erfurt, Gera und Suhl ist die Verunsicherung in der Wirtschaft über den weiteren Konjunkturverlauf weiter groß, die derzeitige wirtschaftliche Lage wird von einer Mehrheit der Unternehmen jedoch mit gut oder befriedigend bewertet.