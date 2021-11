Stimmen Sie ab: Was halten Sie vom „Lockdown für Ungeimpfte“?

Berlin/DUR/mad - Angesichts der explodierenden Infektionszahlen wollen die Parteien der Ampel-Koalition schärfere Corona-Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und die 3G-Regel in Bussen und Bahnen.

„Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der hier auf den Weg gebracht wird“, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese am Montag im ZDF-„Morgenmagazin zu den Plänen, die auch Grüne und FDP mittragen würden. Die Bundesländer sollten bei Bedarf auch wieder die Möglichkeit bekommen, zusätzliche Maßnahmen zu beschließen.

Die 3G-Regel für den Fernverkehr und den öffentlichen Nahverkehr soll festlegen, dass Ungeimpfte einen negativen Test vorlegen müssen, um Busse und Bahnen benutzen zu können, wie Wiese sagte. Außerdem sei laut Wiese die 3G-Regel am Arbeitsplatz und eine Homeoffice-Pflicht und die Möglichkeit zu Kontaktbeschränkungen “gerade auch für Ungeimpfte„ in Planung.

Der Hauptausschuss des Bundestages erörtert am Montag bei einer Anhörung mit Experten das neue Gesetz. Fachpolitiker aus den Fraktionen beraten anschließend darüber. Am Donnerstag soll über den Entwurf im Bundestag und am Freitag im Bundesrat abgestimmt werden. So könnte das neue Gesetz noch vor dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November in Kraft treten. Diese ist bislang die rechtliche Grundlage für die Maßnahmen.