Hannover - Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hat im vergangenen Jahr den Erhalt von insgesamt 50 Denkmälern in Niedersachsen und Bremen gefördert. Für die Förderung von 46 Denkmälern in Niedersachsen wurden mehr als 2,4 Millionen Euro ausgegeben, wie die Stiftung am Montag mitteilte. In Bremen wurden vier Objekte mit insgesamt 125.000 Euro gefördert. Die Gelder stammen den Angaben zufolge etwa aus privaten Spenden, aus Erträgen der DSD-Treuhandstiftungen, der Lotterie Glücksspirale sowie aus Nachlässen und Geldauflagen.

In Niedersachsen wurde von der privaten Stiftung 2022 etwa das Schloss Bückeburg gefördert. Für Arbeiten an den Natursteinen des sogenannten Trompeterganges im ersten Obergeschoss des Schlosses gab die Stiftung 100.000 Euro. Außerdem wurden auch mit Geld der Stiftung die Flügel der Stiftsmühle in Aurich wiederherstellt. In Bremen förderte die Stiftung etwa die Restaurierung der 1868 aus Sandstein gefertigten Emmabank im Bürgerpark mit 40.000 Euro.

Bundesweit unterstützte die Denkmalschutzstiftung 2022 nach eigenen Angaben insgesamt 650 Objekte mit rund 27,5 Millionen Euro.