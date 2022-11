Stichwahl bei der Wahl des Bürgermeisters in Salzwedel

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Salzwedel - Die Einwohner von Salzwedel sind am heutigen Sonntag zum zweiten Mal an die Wahlurnen gerufen, um über ihren neuen Bürgermeister zu entscheiden. Es steht die Stichwahl an, weil vor zwei Wochen keiner der fünf Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hat. Nun fällt die Entscheidung zwischen dem 48 Jahre alten Betriebswirt Hendrik Stiller (CDU), der Filialleiter bei der Kreissparkasse Altmark-West ist, und dem 57-jährigen Stadt-Kämmerer Olaf Meining, der als parteiloser Kandidat von der SPD unterstützt wird. Stiller konnte am 6. November 34,89 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, Meining 29,39 Prozent.

Die Wahlbeteiligung hatte beim ersten Wahlgang bei knapp 45 Prozent gelegen. Es gab rund 19.400 Wahlberechtigte. Die Amtszeit der bisherigen Salzwedeler Bürgermeisterin Sabine Blümel (parteilos) endet im März 2023.