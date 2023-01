Stellwerksstörung: Verspätungen und Ausfälle bei Ringbahn

Ein Zug der neuen Baureihe 483/484 (l) fährt bei einem Pressetermin zur Umstellung der S-Bahnlinie S8 in den Bahnhof Treptow.

Berlin - Wegen einer Stellwerksstörung am Gesundbrunnen ist der S-Bahn-Verkehr auf der Berliner Ringbahn am Sonntag teils stark eingeschränkt worden. Züge der Linien S41 und S42 würden sich momentan verspäten oder ausfallen, teilte die Bahn am frühen Sonntagnachmittag mit. Auf der Linie S85 wurde der Verkehr demnach komplett stillgelegt. Die Linie 25 verkehrte zunächst nur zwischen den Stationen Schönholz und Hennigsdorf, die Linie S45 nur zwischen Flughafen und Südkreuz.

Momentan sei nicht abzuschätzen, wie lange die Störung anhalten werde, sagte eine Sprecherin der Bahn am Sonntagnachmittag. Die Bahn empfiehlt, streckenweise auf den U-Bahn-Verkehr auszuweichen.