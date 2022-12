Staudte will Geld für Stallumbauten

Miriam Staudte (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerin für Landwirtschaft in Niedersachsen, spricht.

Hannover - Niedersachsens Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) hat die Bundesregierung zu einem Finanzierungsmodell für Stallumbauten aufgefordert. Notwendig seien bis zu sieben Milliarden Euro pro Jahr, sagte Staudte im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag): „So viel Geld brauchen wir, um die Ställe so umzubauen, dass sie gesellschaftlich akzeptiert werden.“

Am Donnerstag berät der Bundestag erstmals über das von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) geplante Tierhaltungskennzeichnen. Es soll im ersten Schritt nur auf Schweinefleischverpackungen zu finden sein und anzeigen, wie das Tier gelebt hat. Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft forderte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ deutliche Nachbesserungen am Gesetzesentwurf. Der vorliegende Gesetzesentwurf gefährde den Tierwohlfortschritt.