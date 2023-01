Statistisches Landesamt zählt wenige Geburten für 2022

Halle - Schätzungen des Statistischen Landesamtes zufolge hat es in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr so wenige Geburten gegeben wie zu Nachwendezeiten. Es seien im vergangenen Jahr rund 14.600 Kinder lebend zur Welt gekommen, teilte das Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Sollte sich die Schätzung der Lebendgeburten bis zum Ende des Jahres bestätigen, hätte die Zahl der Geburten einen Tiefstand ähnlich der Nachwendejahre erreicht.

Damals kamen etwa 1993 den Angaben zufolge insgesamt 14.610 Kinder lebend zur Welt. 1994 waren es 14.280 Kinder, 1995 insgesamt 14.568. Der für 2022 geschätzte Wert bleibt unter jenem aus 2021. Damals wurden in Sachsen-Anhalt insgesamt 16.024 Kinder geboren. In den ersten drei Quartalen 2022 kamen den Angaben zufolge 10.918 Kinder zur Welt. Die endgültige Anzahl der Geburten in 2022 steht dem Amt zufolge erst im Mai dieses Jahres fest.