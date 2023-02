Spaziergänger gehen auf einen Hügel am Kronsberg, während dunkle Wolken am Horizont vorüberziehen.

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen kann es am Sonntag zu stürmischen Böen um 65 km/h kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet laut Prognosen von Sonntagmorgen im westlichen Niedersachsen außerdem leichten Frost bei minus zwei Grad. Im Bergland und an der Grenze zu Sachsen-Anhalt wird es noch kälter: Die Menschen dort müssen sich auf Temperaturen bis minus sechs Grad einstellen. Von West nach Ost breitet sich am Sonntag Regen und Schnee aus. In der Nacht zu Montag besteht laut Deutschem Wetterdienst Glättegefahr durch überfrierende Nässe.