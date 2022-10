Städte suchen nach neuen Wegen im Umgang mit Droge Crack

Frankfurt/Main - Wie können Großstädte am besten mit Crack-Konsumenten umgehen? Dieser Frage widmet sich an diesem Dienstag (9.00 Uhr) eine internationale Fachtagung in Frankfurt am Main: „Crack in deutschen Großstädten - von der Forschung zu praktischen Entscheidungen“. Laut Veranstaltern ist es die erste ihrer Art. Beteiligt sind die Städte Frankfurt, Hamburg und Hannover.

Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, Vertreter der beteiligten Städte und Mitarbeiter der Drogenhilfe wollen erörtern, was Crack so problematisch und gleichzeitig attraktiv für Konsumierende macht. Sie wollen auch analysieren, wie die Droge die Szene verändert und welche Behandlungsansätze denkbar wären.

Auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, will an der Konferenz teilnehmen. Er forderte vor Beginn der Tagung „bessere und niedrigschwellige Suchthilfeangebote“. Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) wünscht sich für die Kommunen „größere gesetzliche Handlungsspielräume“, um neue Wege im Umgang mit Crack zu erproben.