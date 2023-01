Staatliche Kunstsammlung Dresden will Jungkünstler fördern

Dresden - Die Staatliche Kunstsammlung Dresden (SKD) hat neue Werke gekauft, um Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler zu fördern. Im vergangenen Jahr habe die Kulturstiftung rund 153.000 Euro in Gemälde, Grafiken, Fotografien, Objekte, Filme und Installationen investiert, teilte die SKD am Dienstag in Dresden mit. Die jungen Kunstschaffenden sollen dadurch ermutigt werden, ihren Weg weiter zu beschreiten, hieß es. Unter den Neuzugängen sind den Angaben zufolge Arbeiten von Maja Drachsel, Evgenij Gottfried und Sebastian Jung. Die SKD kauft seit 1992 jährlich zeitgenössische Kunst an, um Kunstschaffende zu fördern. Eine Auswahl der Werke wird in der sächsischen Landesvertretung in Berlin präsentiert.