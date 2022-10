Spürhund findet verirrten Pilzsammler

Zwönitz/Chemnitz - Ein Fährtenhund der Polizei hat in einem Wald bei Zwönitz einen verirrten Pilzsammler aufgespürt. Der 85-Jährige war entkräftet, aber unverletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Donnerstag mitteilte. Der Senior war am Mittwochvormittag mit dem Auto aufgebrochen, um Pilze zu suchen und wollte gegen Mittag zurück sein. Als er aber längere Zeit wegblieb, machten sich die besorgten Angehörigen auf die Suche und fanden dessen Auto. Von dem 85-Jährigen aber fehlte jede Spur, so dass sie ihn als vermisst meldeten. Die Suche mit Funkstreifenwagen verlief zunächst ergebnislos, so dass Fährtenhund „Doug“ zum Zug kam, der den Vermissten eine halbe Stunde später im Wald fand. Der schon angeforderte Polizeihubschrauber konnte am Boden bleiben und eine Rettungshundestaffel musste nicht mehr ausrücken.