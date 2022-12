Spritztour mit gestohlenem Auto in Halle

Halle - Ein 28-jähriger hat in Halle eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto unternommen. Die Originalschlüssel hätten am Samstag noch im Zündschloss gesteckt, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer hatte im Moment des Diebstahls das Auto beladen. Kurze Zeit später kehrte der 28-Jährige mit dem Wagen zurück. Die hinzugerufene Polizei ermittelt nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.