Sprengungen an drei Automaten in Bremen

Bremen - In Bremen sind mehrere Automaten gesprengt worden. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Dienstag, einen Zigarettenautomaten im Stadtteil Bremen-Burglesum aufzusprengen, scheiterten aber. Ein weiterer Zigarettenautomat in der Nähe wurde in derselben Nacht aufgesprengt. Die Diebe stahlen Zigaretten und Geld, wie die Polizei Bremen am Mittwoch weiter mitteilte.

Im Stadtteil Bremen-Neustadt sprengten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Parkscheinautomaten. Die Täter machten den Angaben zufolge keine Beute. Bei der Detonation sprang das Bedienfeld des Automaten heraus und durchschlug laut Polizei das Schaufenster eines gegenüberliegenden Blumenladens.

Die Kriminalpolizei Bremen ermittelt in allen Fällen wegen des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen.