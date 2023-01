Spranger: Sportvereine zur Wertevermittlung einbeziehen

Berlin - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will verstärkt Sportvereine zur Vermittlung von Werten an gefährdete Jugendliche einbeziehen. „Sportvereine sind ein Anker“, sagte Spranger am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses bei der Diskussion zu Angriffen auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht. Vereine könnten ein Werteverständnis vermitteln. Darüber habe sie bereits mit dem Landessportbund gesprochen. Das Thema solle auch bei dem sogenannten Gipfel gegen Jugendgewalt mit Akteurinnen und Akteuren aus Senat, Bezirken und Zivilgesellschaft an diesem Mittwoch thematisiert werden, kündigte Spranger an.