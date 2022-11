Bündnis SPD und Grüne vor dem Start: Was sie angehen wollen

SPD und Grüne haben im Eiltempo Koalitionsverhandlungen geführt. Rund einen Monat nach der Landtagswahl soll Regierungschef Weil am Dienstag im Landtag im Amt bestätigt werden. Was die beiden Parteien umsetzen wollen in Niedersachsen.