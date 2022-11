SPD stimmt über Koalitionsvertrag mit Grünen ab

Hannover - Niedersachsens SPD stimmt bei einem Sonderparteitag heute in Hannover über den Koalitionsvertrag mit den Grünen ab. Mit Landesvorstand und Delegierten stimmen nach Parteiangaben 226 Mitglieder über den Vertrag ab - eine deutliche Mehrheit wird erwartet. Sollten die Sozialdemokraten und dann am Sonntag auch die Grünen dafür stimmen, wird der Koalitionsvertrag am Montag unterzeichnet.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) soll in der kommenden Woche im Landtag vereidigt werden, er strebt damit seine dritte Amtszeit an. Weil hatte bereits in seiner ersten Amtszeit mit den Grünen regiert. Danach folgte ein Bündnis mit der CDU. Der Regierungschef hatte stets betont, dass eine Regierung mit den Grünen seine favorisierte Wahl ist. Die SPD hatte die Landtagswahl am 9. Oktober klar vor der CDU gewonnen.