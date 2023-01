SPD-Parteibüro in Müncheberg beschmiert: Ermittlungen

Müncheberg - In Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) ist in der Nacht zum Donnerstag die Fensterscheibe eines Parteibüros der SPD beschmiert worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, wie die Polizei mitteilte. Es werde auch geprüft, welche Motivation die Täter hatten. Laut Polizei wurde auf einer Fläche von etwa einem Meter mal 50 Zentimeter ein Wort geschmiert. Der Schaden wurde am Donnerstagvormittag gemeldet.