SPD-Fraktionschef: „Wir werden diese Krise bewältigen“

Potsdam - SPD-Fraktionschef Daniel Keller hat im Brandenburger Landtag für die geplante Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 2 Milliarden Euro geworben. Mit diesem Geld für ein „Brandenburg-Paket“ sollten unter anderem Familien mit kleinen und mittleren Einkommen bei den Kita-Beiträgen spürbar entlastet und mit höherem Wohngeld unterstützt werden, sagte Keller am Mittwoch in der Generaldebatte über den Doppelhaushalt 2023/24. Außerdem sollten Betriebe bei der Umstellung auf eine CO2-arme Produktion gefördert werden. 600 Millionen Euro seien als Reserve für weitere Aufgaben vorgesehen.

Ursache der Energiekrise sei der verbrecherische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, betonte Keller. Mit den Folgen werde die Landesregierung Bürger und Betriebe aber nicht alleine lassen. „Wir werden gemeinsam diese Krise bewältigen“, sagte Keller. „Wir werden keinen Strukturbruch, keine Deindustrialisierung wie in den 90er Jahren zulassen.“