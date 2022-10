SPD: Berlin braucht mehr Einfluss auf die Energieversorgung

Nauen/Berlin - Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus macht sich für einen stärkeren öffentlichen Einfluss auf die Berliner Energieversorgung stark. „Da es sich bei der Wärme- und Energieversorgung um Grundbedürfnisse der Daseinsvorsorge handelt, gehört auch die Berliner Wärmeversorgung insgesamt in die öffentliche Hand“, heißt es in der Resolution, die die SPD-Abgeordneten bei ihrer Fraktionsklausur am Samstag im brandenburgischen Nauen beschlossen haben und die der dpa vorliegt. „Deshalb wollen wir über eine Unternehmensbeteiligung des Landes Berlin eine Mehrheit bei der Fernwärmeversorgung und an der Gasag erwerben.“ Zuvor hatten mehrere Berliner Medien über die Fraktionsklausur berichtet.

Das Fernwärmenetz wird bislang von dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall betrieben. Das Unternehmen beliefert in Berlin 1,3 Millionen Wohnungen mit Warmwasser und Wärme. Basis sind vor allem Gas und Kohle. Vattenfall prüft einen Verkauf des Fernwärmegeschäfts in der Hauptstadt. Das Berliner Fernwärmesystem ist eines der größten in Westeuropa. Im Senat gibt es schon seit Längerem Überlegungen für eine Rekommunalisierung des Fernwärmenetzes. Bei der Berliner Gasag könnten nach den Vorstellungen der SPD-Abgeordneten die bisherigen Miteigentümer Engie und Eon im Boot bleiben.

Außerdem sprach sich die SPD-Fraktion dafür aus, das bislang bis Ende des Jahres befristete und im Berliner Stadtgebiet gültige 29-Euro-Ticket im neuen Jahr fortzusetzen. Für Anfang 2023 soll es ein bundesweites Nahverkehrsticket für 49 Euro als Nachfolgelösung für das im Sommer gültige 9-Euro-Ticket geben. Für die Zeit von Oktober bis Dezember hatte der Berliner Senat allerdings ein 29-Euro-Ticket eingeführt, das es nach dem Vorschlag der SPD-Fraktion ohne Unterbrechung weiter geben soll. „Damit entlasten wir einerseits die Berlinerinnen und Berliner in einer Zeit steigender Kosten“, heißt es in der Resolution. „Gleichzeitig bringen wir die Verkehrswende voran.“