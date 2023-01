Spandaus Wasserballer starten mit Sieg in Rückrunde

Berlin - Die Wasserfreunde Spandau 04 sind mit einem 22:7 (5:3,6:2 - 4:1,7:1) Pflichtsieg gegen den A-Gruppen-Fünften SV Ludwigsburg 08 in die Rückrunde der Bundesliga gestartet. Beim ersten Sieg des Jahres 2023 tat sich der Spitzenreiter am Samstag in der Schwimmhalle Schöneberg zunächst schwer, seinen Rhythmus zu finden. Nach dem 0:1 der Gäste, die das Hinspiel schon mit 4:22 verloren hatten, hielten die Schwaben lange gut dagegen, ehe der Favorit nach und nach zur Halbzeitführung von 11:5 davonzog.

Am Ende stand ein souveräner Erfolg für Spandau auf dem Scoreboard. Zehn Torschützen trugen zum Sieg bei - am erfolgreichsten waren Dmitri Kholod (6), Zoran Bozic (4) und Yannek Chiru (3). Bereits am Mittwoch steht für die Wasserfreunde das nächste Match in der Champions League gegen FTC Ferencvaros Budapest auf dem Programm. Spandau will dann nach bislang je zwei Remis und Niederlagen mit dem ersten Sieg seine Chancen auf das Erreichen des Final 8 wahren.