Spandau 04 mit zweiten Auswärts-Remis in Folge

Berlin - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben am 3. Spieltag der Champions-League-Hauptrunde der Gruppe B beim ungarischen Topteam OSC Budapest einen starken Auftritt gezeigt und im laufenden Wettbewerb den zweiten Auswärtspunkt in Folge erkämpft. Das 9:9 (2:2,4:2,0:2,3:3) gegen die Ungarn war Produkt einer in Defensive und Offensive starken Leistung, mit der die Berliner den Favoriten beeindruckten. Die Wasserfreunde versäumten es allerdings am Ende, sich für ihr couragiertes Match zu belohnen.

Spandau hielt OSC in der ersten Halbzeit bis zur Pause mit 6:4 auf Distanz. Erst zu Beginn der zweiten Hälfte schafften die Gastgeber den 6:6-Ausgleich und nach 55 Sekunden des letzten Acht-Minuten-Viertels ihre erste Führung (7:6). Doch Spandau reagierte und führte. Erst 29 Sekunden vor Abpfiff schaffte OSC das Remis. Überragender Spandauer Schütze war Dmitri Kholod mit fünf Treffern. Außerdem waren Luca Marziali (2), Roman Shepelev und Mateo Cuk erfolgreich.