Sozialministerium hilft Tafeln kurzfristig mit 15.000 Euro

Dresden - Das sächsische Sozialministerium unterstützt die Tafeln für Bedürftige kurzfristig mit 15.000 Euro, um deren hohe Energie- und Benzinkosten abzumildern. Einen entsprechenden Förderbescheid überreichte Staatssekretär Sebastian Vogel am Freitag in Dresden an den Vorstand des Landesverbandes Tafel Sachsen, der die Belange fast aller Tafelprojekte in Sachsen vertritt. Um die Hilfsangebote aufrecht zu erhalten, sei die Unterstützung notwendig, betonte Vogel. „Die Tafeln finanzieren sich vorrangig aus Spenden und das Personal arbeitet zum großen Teil ehrenamtlich.“

Nach Angaben des Sozialministeriums engagieren sich 44 Tafelvereine sowie der Landesverband Tafel Sachsen für die Versorgung armer Menschen. Sachsenweit werden dafür rund 200 stationäre und mobile Ausgabestellen betrieben. Sachsen fördert die Tafeln mit 400.000 Euro. Die einzelnen Vereine können Fördermittel für Investitionen bis zu einer Höhe von 30.000 Euro beantragen.