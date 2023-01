Sozialministerin Behrens soll Pistorius-Nachfolgerin werden

Hannover - Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens soll Nachfolgerin des langjährigen Amtsinhabers Boris Pistorius (beide SPD) im Innenministerium des Bundeslandes werden. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover an. Pistorius ist bereits als Bundesverteidigungsminister im Amt, wo er auf die zurückgetretene Christine Lambrecht folgte. Der Wechsel wurde am Dienstag bekannt.

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Philippi (SPD) wird wiederum Nachfolger von Behrens im Sozialministerium, wie der Regierungschef ebenfalls sagte. Behrens ist seit März 2021 Sozialministerin in Niedersachsen und damit für die Themen Gesundheit, Arbeit und Gleichstellung zuständig. Philippi ist seit Oktober 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages.

Seit knapp zweieinhalb Monaten regieren SPD und Grüne in Niedersachsen zusammen, der 62 Jahre alte Pistorius begann wie Weil seine dritte Amtszeit. Pistorius gilt als enger Vertrauter des Ministerpräsidenten.