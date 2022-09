Sonniger Freitag erwartet - Regen am Wochenende

Magdeburg - Die Menschen in Sachen-Anhalt sollten den Freitag nutzen, um noch mal Sonne zu tanken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sorgt ein schwaches Zwischenhoch für einen ruhigen und sonnigen Herbsttag. Der Freitag beginnt mit viel Sonnenschein und bleibt heiter. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad, im Harz zwischen 10 und 15 Grad.

In der Nacht zu Samstag ziehen allmählich wieder Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf kühle 10 bis 6 Grad. Das Wochenende bringt dann Regen zurück nach Sachsen-Anhalt. Am Samstag soll es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes immer ungemütlicher werden. Von Westen ziehen dicke Wolken auf und bringen gebietsweise Schauer und Gewitter mit sich. Die Temperaturen liegen bei 13 und 16 Grad. In höheren Lagen zwischen 10 und 13 Grad.

Die Temperaturen sind aufgrund der anhaltenden Wolkendecke in der Nacht zu Sonntag etwas milder und liegen zwischen 10 und 6 Grad. Auch der Sonntag startet mit viel Wolken und teilweise starken Schauern. Die Höchsttemperatur soll am Sonntag bei bis zu 18 Grad liegen.