Skilifte im Thüringer Wald kapitulieren vor dem Wetter

Suhl - Angesichts frühlingshafter Temperaturen hat nun auch der letzte bislang geöffnete Skilift im Thüringer Wald kapituliert. In der Skiarena Silbersattel in Steinach, deren Pisten auch mit Kunstschnee belegt sind, sei vorerst kein Wintersport mehr möglich, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Sonntag mit. Für Fußgänger sei der Lift allerdings auch am Neujahrstag bis zum späten Nachmittag geöffnet.

Auch die Rodelmöglichkeiten sind extrem eingeschränkt. Am Sonntag war dies lediglich in der Winterwelt Schmiedefeld möglich. Langläufer können sich nur noch in der Skihalle in Oberhof auf Kunstschnee austoben. Die Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen besteht in den Eishallen Ilmenau, Sonneberg und Waltershausen.