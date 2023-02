Suhl - Die inzwischen wieder recht ordentlichen Schneebedingungen im Thüringer Wald haben am Wochenende die Winterausflügler angelockt. Sie konnten Langlauf auf rund 450 Kilometern gespurten Loipen betreiben, wie der Regionalverbund Thüringen Wald am Sonntag mitteilte. Für Alpinskiläufer waren am Sonntag neun Lifte geöffnet. In den Höhenlagen von Thüringens wichtigstem Wintersportgebiet lagen am Sonntag fast bis zu einem halben Meter Schnee unterschiedlicher Qualität. 45 Zentimeter meldete der Regionalverbund etwa für Steinach mit der Skiarena Silbersattel.

Für den Spaß auf dem Schlitten waren 31 Rodelhänge präpariert. An zwei geöffneten Snowtubing-Anlagen konnten Ausflügler auf großen Gummireifen bergab rutschen. Die Angebote nutzten zahlreiche Ausflügler, was an teils übervollen Parkplätzen zu merken war. Diese seien vor allem am Samstag „sehr gut ausgelastet“ gewesen, hieß es von der Polizei in Suhl. „Teilweise wurde auch dort geparkt, wo man nicht stehen sollte“, sagte ein Polizeisprecher. Am Rennsteig stehen derzeit weniger Parkplätze zur Verfügung, weil die große Parkfläche am Oberhofer Grenzadler für die am Dienstag beginnende Biathlon-Weltmeisterschaft gesperrt ist.

An einem Skilift in Schmiedefeld bei Suhl kam es zu zwei Rodelunfällen mit mehreren Verletzten. Nach Angaben des Rettungsdienstzweckverbandes Suhl musste eine verletzte Person nach einem Sturz mit dem Schlitten per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei einem weiteren Rodelunfall wurden drei Menschen verletzt. Weiteres konnte eine Sprecherin am Sonntag zunächst nichts sagen. Der MDR hatte über die Unfälle berichtet.

Langläufer hatten am Wochenende teils mit verharschtem Schnee zu kämpfen. Der Regionalverbund mahnte Ausflügler zudem erneut zur Vorsicht wegen Schneebruchs an Bäumen und Sturmschäden.