Simon Terodde bei Schalke 04 zurück in der Startelf

Bremen - Aufstiegsheld Simon Terodde kehrt beim FC Schalke 04 in die Startelf zurück. Der neue Trainer Thomas Reis gibt dem 34 Jahre alten Mittelstürmer im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen den Vorzug vor Sebastian Polter. Bei Reis' Einstand in der vergangenen Woche gegen den SC Freiburg (0:2) hatte noch der ehemalige Bochumer Polter von Beginn an gestürmt. Terodde schoss die Schalker in der vergangenen Saison mit 30 Toren in der 2. Bundesliga zur Erstliga-Rückkehr.