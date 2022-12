Sieben Briefkästen im Landkreis Helmstedt gesprengt

Helmstedt - Unbekannte haben Dienstagabend und Mittwochmorgen im Landkreis Helmstedt insgesamt sieben Briefkästen gesprengt. Die Täter wollten den ersten Erkenntnissen nach an die oftmals wertvolle Weihnachtspost gelangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dazu schlugen sie in Helmstedt, Rennau und Königslutter zu. Eine Anwohnerin in Königslutter hatte mitten in der Nacht einen lauten Knall gehört und am nächsten Morgen den zerstörten Briefkasten bei der Polizei gemeldet. Ob die Täter etwas erbeuten konnten war zunächst noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht auf den Mittwoch etwas Verdächtiges bemerkt haben.