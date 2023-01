Selenskyj spricht online mit Studierenden an Oder und Spree

Frankfurt (Oder)/Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterhält sich am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) mit Studierenden aus Frankfurt (Oder) und Berlin - per Internet. Für den digitalen Austausch sind eineinhalb Stunden vorgesehen. Die Studenten und Studentinnen treffen sich im Audimax der Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) und in der Humboldt Universität in Berlin. In Berlin sind Studenten aller Universitäten in der Stadt eingeladen. Die Veranstaltung kann per Youtube-Livestream verfolgt werden.

Die Viadrina pflegte schon lange vor dem Ukraine-Krieg enge Beziehungen zur Ukraine und hat vier Partneruniversitäten in dem Land. An der Hochschule an der Grenze zu Polen studieren und arbeiten derzeit fast 240 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Es gibt dort auch einen der wenigen Ukrainistik-Lehrstühle in Deutschland.

Der russische Angriffskrieg hält nun fast elf Monate an. Die Angriffe richteten sich zuletzt auch immer wieder gegen die ukrainische Energieinfrastruktur.