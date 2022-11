Seit September kein neuer Fall von Affenpocken

Niaid/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/Symbolbild

Kolorierte mikroskopische Aufnahme von Affenpockenvirus-Partikeln (rot) in einer infizierten Zelle.

Potsdam - Seit dem 13. September hat es in Brandenburg keinen neuen bekannten Fall von Affenpocken gegeben. Das teilte das Landesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit sind mit Stand vom 3. November insgesamt 54 Fälle der ansteckenden Krankheit im Land gemeldet worden. Die letzten Fälle sind demnach am 12. und 13. September in Potsdam und Frankfurt (Oder) aufgetaucht.

Zugleich wurden den Angaben vom Freitag zufolge von Juni bis Ende September dieses Jahres insgesamt 275 Menschen gegen Affenpocken geimpft. Allein im September seien es 74 Impfungen gewesen. Die Daten für Oktober lägen noch nicht vor, hieß es.

Der internationale Ausbruch war von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Juli zur „gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“ erklärt worden. Am Mittwoch hat die WHO entschieden, vorerst bei dieser Einstufung zu bleiben.

Der erste Affenpocken-Fall in Deutschland war im Mai bekannt geworden. In Berlin hatten die Impfungen gegen die Virusinfektion Mitte Juli begonnen. Die Stiko empfiehlt dies bestimmten Gruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Ein erhöhtes Infektionsrisiko sieht sie vor allem bei Männern, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben. Vermutlich dürften auch eine höhere Sensibilisierung und Verhaltenshinweise zum Rückgang der Zahlen beigetragen haben.