Sechzehn Brände im Jahr 2022 im Harz

Ein italienisches Löschflugzeug bekämpft einen Waldbrand am Brocken.

Wernigerode - Im Harz hat es im vergangenen Jahr insgesamt sechzehn Mal gebrannt. Vier Brände seien im niedersächsischen Teil, zwölf auf anhaltischen Boden verzeichnet worden, teilte die Nationalparkverwaltung mit Sitz in Wernigerode (Landkreis Harz) am Donnerstag mit. Der mit Abstand größte Brand sei jener am Königsberg südlich des Brockens gewesen. Bei dem Brand Anfang September waren Schätzungen zufolge zehn bis maximal zwölf Hektar Fläche verbrannt.

Einen weiteren mehrtägigen Einsatz habe es Mitte August im Bereich Knaupsholz gegeben, erklärte die Verwaltung. Zum ersten Mal habe im vergangenen Jahr auch ein Brand gelöscht werden müssen, der durch ein unzureichend gelöschtes illegales Lagerfeuer entstanden war. Häufig habe die Feuerwehr zum Löschen ausrücken müssen, kleinere Brände seien jedoch von Passantinnen und Passanten oder von Mitarbeitenden des Nationalparks gelöscht worden, hieß es.