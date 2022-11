Sechsjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Bernterode - Ein sechsjähriger Junge ist im Landkreis Eichsfeld von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der kleine Junge war am Sonntagabend mit seinen Angehörigen zwischen den Ortschaften Gerterode und Bernterode spazieren, als er plötzlich auf die Straße lief, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort wurde er von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung brachte ein Rettungshubschrauber den Jungen in ein Krankenhaus. Der 66-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich vor Ort um die Angehörigen und den Autofahrer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.