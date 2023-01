Sechs Verletzte bei Kollision auf der A1

Rade - Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Autobahn 1 bei Rade (Landkreis Harburg) in Fahrtrichtung Bremen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, erlitt ein 19 Jahre alter Transporterfahrer schwere Verletzungen, während sein 33-jähriger Beifahrer sowie die vier Insassen des zweiten Autos mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kamen. In dem Pkw saßen eine 54-Jährige, ihre Tochter und zwei weitere Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren.

Nach Angaben der Polizei war der Transporter nach einem Reifenplatzer am Freitagabend auf dem linken Fahrstreifen auf der Seite zum Liegen gekommen. Das heranfahrende Auto kollidierte daraufhin mit dem Transporter, wobei der 19-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Laut Polizei könnten unter anderem schlechte Sichtverhältnisse aufgrund der Dunkelheit und starken Regens Ursache für den Zusammenstoß gewesen sein. Die A1 in Fahrtrichtung Bremen war an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt.