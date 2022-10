Sechs Männer mutmaßlich illegal eingereist

Halle - Sechs Männer sollen illegal auf der Ladefläche eines Lastwagens eingereist sein. Der Fahrer habe auf einem Autohof nördlich von Halle Stimmen und Klopfen aus dem Inneren des Wagens gehört, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Beamte nahmen ihn und die Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren am Dienstagmorgen vorübergehend in Gewahrsam. Keiner der Entdeckten habe gültige Aufenthaltspapiere besessen, hieß es weiter.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 32-jährige Fahrer den Wagen in Rumänien übernommen, ohne von den Mitfahrern zu wissen. Mindestens einer der Männer soll einen Schleuser in Ungarn für die Fahrt bezahlt haben.

Die fünf erwachsenen Männer seien an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben worden, so die Polizeisprecherin. Der Jugendliche im Alter von 16 Jahren wurde demnach an eine Jugendeinrichtung vermittelt. Gegen den Lkw-Fahrer besteht laut Polizei kein Tatverdacht.