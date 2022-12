Sechs Aktuelle Debatten im Landtag von Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das gab es noch nie: Im Landtag von Sachsen-Anhalt stehen am Mittwoch gleich sechs Aktuelle Debatten auf der Tagesordnung. Jede der sechs Fraktionen hat ein Thema eingereicht. Rund acht Stunden sind dafür angesetzt. Die Redezeit beträgt für jede Fraktion und die Landesregierung zu jedem Thema zehn Minuten.

Auf Antrag der CDU-Fraktion geht es um Migration in Deutschland, die SPD will über die Gewinnung von Fachkräften debattieren, die FDP über die Chemieindustrie. Die Opposition hat Debatten zu den Aktionen der Protestgruppe „Letzte Generation“ (AfD), zum Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt (Linke) und zur Weltnaturkonferenz (Grüne) beantragt.

Laut der Landtagsverwaltung hat jede Fraktion das Recht, sechs Mal im Jahr eine Aktuelle Debatte einzureichen. Die Themen sollten dabei „von allgemeinem und aktuellem Interesse sein und die Kompetenzen des Landes betreffen“.