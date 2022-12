Sea Life informiert über „vorübergehende“ Schließung

Berlin - Als Reaktion auf die Zerstörung des Großaquariums Aquadom in Berlin hat der Betreiber die Besucher über die Schließung des Sea Lifes informiert. Auf der Homepage war am Freitag der Hinweis zu lesen: „Aufgrund des aktuell gemeldeten Vorfalls im Zusammenhang mit dem AquaDom ist das Sea Life Berlin leider vorübergehend geschlossen. Ihr könnt eure gebuchten Tickets hier kostenfrei umbuchen. Wir bitten um Verständnis und werden bekannt geben, sobald wir wieder geöffnet sind.“



Das Riesenaquarium, ein Teil der Unterwasser-Attraktion, war nach Angaben der Polizei am frühen Morgen geplatzt. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel ein. Die Polizei sprach von einem sehr lauten Geräusch oder einem Knall, der zu hören war. Nach Angaben der Feuerwehr war der Riesenbehälter mit einer Million Liter Wasser sehr schnell zerstört.