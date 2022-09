Schwimmbäder-Programm : Leuna erhält als erste Kommune Geld

Leuna/Magdeburg - Die Stadt Leuna im Saalekreis hat als erste Kommune Geld aus Sachsen-Anhalts Sonderprogramm für Schwimmbäder erhalten. Das Land unterstütze Sanierungsarbeiten im Waldbad mit 40.000 Euro, teilte das Innenministerium am Samstag in Magdeburg mit. Die Gesamtkosten lägen bei rund 60.000 Euro. Das Sonderprogramm mit einem Volumen von 500.000 Euro soll 13 Vorhaben im ganzen Land zugute kommen. Sie seien nötig, um den Badebetrieb aufrecht zu erhalten. Unter anderem geht es um die Sanierung von Schwimmbecken. In Leuna sind Sanierungen am Chlorgasraum des Waldbades nötig, wie es hieß.