Rackwitz - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Rackwitz im Landkreis Nordsachsen schwer verletzt worden. Die 20-Jährige wollte am Dienstagabend im Ortsteil Podelwitz nach links auf die Bundesstraße 184 auffahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 54-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus.