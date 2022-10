Schweinetransporter kippt um: Fahrer schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Meppen - Ein mit Schweinen beladener Tiertransporter ist am Dienstag bei Meppen im Emsland beim Abbiegen umgestürzt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Mehrere Tiere seien ersten Erkenntnissen zufolge bei dem Unfall verendet - einige liefen an der Unfallstelle umher. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 402 in Richtung Niederlande zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.