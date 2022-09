Schwarz: Wir sind in schwierigem wirtschaftlichem Fahrwasser

Berlin - Wirtschaftssenator Stephan Schwarz sieht auf Berlin angesichts von Energiekrise und Inflation schwierige Zeiten zukommen. „Wir sind in sehr schwierigem wirtschaftlichem Fahrwasser“, sagte er am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Die wirtschaftlichen Herausforderungen für das Land, für Europa, für Berlin sind enorm.“ Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sei während der Corona-Pandemie und auch in diesem Jahr überschaubar geblieben. Im Mai habe sie bei 97 gelegen. „Jede Insolvenz ist furchtbar“, sagte Schwarz. Aber das sei bisher ein niedriges Niveau. „Das war auch das Ziel, das wir mit dem Neustartprogramm verfolgt haben.“

Das Programm mit einem Volumen von 330 Millionen Euro für Wirtschaft und Kultur laufe gerade. „Und wir hoffen, dass wir damit auch Insolvenzen abwenden können“, sagte der parteilose Senator. Auch Berlin sei allerdings mittlerweile stark abhängig von den Weltmärkten. „Insofern beobachten wir auch eine höhere Risikolage für die Unternehmen.“ Wenn nicht genügend gegengesteuert werde, könne die Zahl der Insolvenzen auch zunehmen.

Er betrachte die Entwicklung mit Sorge und sehe sie als große Herausforderung für die Berliner Wirtschaft. Bisher habe sie sich ausgesprochen krisenresilient gezeigt. „Wir werden das auch mit entsprechenden Maßnahmen weiter unterstützen“, sagte Schwarz.