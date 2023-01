Schüsse in Stader Restaurant: Mordprozess hat begonnen

Stade - Vier Monate nach den tödlichen Schüssen in einem Restaurant in Stade muss sich seit Montag ein 28-jähriger Mann vor dem Landgericht wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der erste Prozesstag endete nach der Verlesung der Anklageschrift, wie eine Sprecherin sagte. Der Mann soll am späten Abend des 19. September 2022 ohne Vorwarnung mit einer Waffe auf einen Gaststätten-Mitarbeiter geschossen haben. Das Opfer starb im Krankenhaus. Auch soll er auf einen Helfer gezielt haben, dieser wurde aber nicht getroffen. Danach soll der Angeklagte einen Mann in dessen Stader Wohnung in den Bauch geschossen haben.