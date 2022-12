Schulen trotz Glatteis geöffnet: Teils Schulbusausfälle

Erfurt/Nordhausen - Trotz spiegelglatter Straßen haben Thüringens Schulen am Montag weitgehend ihren Betrieb fortgesetzt. Einzelne Schulen haben den Unterricht abgesagt, dort sei aber eine Notbetreuung eingerichtet worden, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Montag sagte. Die Schulleitungen entschieden darüber vor Ort zusammen mit den Schulämtern.

In Nordthüringen fiel aufgrund glatter Straßen der Schulbusverkehr aus. Sowohl im Kyffhäuserkreis als auch im Kreis Nordhausen sein am Montagmorgen aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Schulbusse gefahren, sagte der zuständige Schulamtsleiter Bernd-Uwe Althaus. Die Schulen sicherten jedoch die Betreuung. Den Eltern sei es freigestellt, ihre Kinder zu Hause zu lassen.

Die Verkehrsbetriebe Nordhausen teilten mit, dass aufgrund der Witterung auch der Linienbusverkehr eingestellt wurde. Im Straßenbahnverkehr gebe es aber keine Einschränkungen. Der Verkehr soll demnach wieder aufgenommen werden, sobald auf den Straßen sichere Fahrten wieder möglich seien.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Sonntag Glatteisgefahr auf Thüringens Straßen prognostiziert. Grund ist eine warme Wetterfront, die in der Nacht zu Montag von Westen her den Freistaat erreichte. Sie brachte Regen, der auf den kalten Boden fiel und dort zu Eis gefror. In den zurückliegenden Tagen war es in Thüringen frostig kalt mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt gewesen.