Halle - Das Statistische Landesamt hat einen interaktiven Atlas über die 864 allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Mithilfe einer digitalen Karte sollen Eltern durch wenige Klicks schnell Informationen zum Ort, Weg und zur Form der Schule erhalten.

In den meisten Städten des Landes seien nahezu alle Schulformen ausreichend vertreten, hieß es von der Landesbehörde. In den ländlichen Teilen Sachsen-Anhalts sei die Schuldichte geringer. So werde auf der Karte zum Beispiel ersichtlich, dass für Schülerinnen und Schüler aus dem Ortsteil Wallwitz der Gemeinde Petersberg (Saalekreis) die nächste weiterführende Schule im rund zehn Kilometer entfernten Wettin-Löbejün liege.

Ein besonderes Augenmerk ist laut Statistiker auf die Sicherheit des Schulwegs gelegt worden. Dazu seien in den Schulatlas zusätzliche Daten aus der Statistik von Verkehrsunfällen eingeflossen. Dies ermögliche Eltern, Straßenabschnitte mit erhöhter Anzahl an Unfällen in der Karte auszumachen.