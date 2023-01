Schulen bekommen Unterstützung beim Weg zum digitalen Lernen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt bekommen Schulen zusätzliche Hilfe bei der Entwicklung digitaler Lernformen. Sieben Digitalassistenten und zwei Digitalmentoren haben zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen, wie das Bildungsministerium am Montag in Magdeburg mitteilte. Weitere Stellen werden demnach ausgeschrieben. Bis zu 100 Einstellungen seien möglich. Die Digitalassistenten und -mentoren sollen auf Abruf in Regionen und Schulen tätig sein. Sie fördern das digital gestützte Lernen und Lehren in der Praxis und unterstützen bei der digitalen Schulorganisation.

„Digitaler Unterricht ist mehr als nur die Übersetzung von Lernstoff des Präsenzunterrichts in digitale Formate“, erklärte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). „Es geht vielmehr um die Entwicklung neuer Formen des Lernens und des Wissens- und Kompetenzerwerbs.“ Aus dem Corona-Sondervermögen des Landes stehen für die kommenden Jahre rund 36 Millionen Euro für das Projekt Digitalassistenz an Schulen zur Verfügung, wie das Ministerium weiter mitteilte.