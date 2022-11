Pößneck/Saalfeld - Ein Bus mit Schulkindern ist in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) auf abschüssiger Straße in einen Bach gerollt. Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei in Saalfeld am Mittwoch mitteilte. Derzeit werde geprüfte, ob die Fahrerin bei dem Unfall am Dienstagnachmittag den Bus möglicherweise nicht ordnungsgemäß gegen das Wegrollen gesichert habe.