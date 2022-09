Schranken unten, Warnlicht blinkt: Radfahrer von Zug erfasst

Vechta - Ein Regionalzug hat an einem Bahnübergang in Vechta einen Radfahrer erfasst und getötet - trotz heruntergelassener Schranken. Der junge Mann habe den Bahnübergang über einen Fußweg mit seinem Fahrrad überqueren wollen, obwohl die Schranken geschlossen waren und ein Blinklicht mit Tonsignalen warnte, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Zug der Nordwestbahn erfasste den jungen Mann, dessen Identität zunächst unklar war - er starb am Samstag noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die 39 Fahrgäste in dem Regionalzug blieben unverletzt. Ein Notfallseelsorger betreute den Lokführer. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.