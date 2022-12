Scholz will weiter mit Putin telefonieren

Potsdam - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will trotz ernüchternder Erfahrungen bei den letzten Telefonaten mit Wladimir Putin weiter mit dem russischen Präsidenten sprechen. „Wir sind völlig unterschiedlicher Meinung“, sagte Scholz am Samstag in einer Fragerunde mit Bürgern in seinem Potsdamer Wahlkreis. „Trotzdem werde ich weiter mit ihm reden, weil ich ja den Moment erleben will, wo es möglich ist, rauszukommen aus der Situation. Und das geht nicht, wenn man sich nicht spricht.“

Scholz hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer wieder mit mehreren Wochen Abstand mit Putin telefoniert. Das letzte Gespräch Anfang Dezember war von gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Scholz verurteilte die russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur. Putin sprach von einer „zerstörerischen Linie westlicher Staaten, einschließlich Deutschlands“, die Kiew mit Waffen unterstützten und dessen Soldaten ausbildeten.

Scholz sagte in Potsdam, das „wirklich Bedrückende“ an den Gesprächen sei für ihn, dass Putin trotz der massiven Verluste auf russischer Seite daran festhalte, ukrainisches Territorium gewaltsam erobern zu wollen. Es könne sein, das bereits 100.000 Soldaten auf russischer Seite ums Leben gekommen seien. „Das ist ganz schön viel, wenn man das vergleicht auch mit anderen Kriegen.“ Trotzdem habe sich an der Haltung Putins nichts Substanzielles verändert. Der Kremlchef habe schon in anderen Kriegen in Tschetschenien oder Syrien gezeigt, zu was er in der Lage sei. „Die Brutalität, zu der der russische Präsident fähig ist, die haben wir ja gesehen“, sagte Scholz.

Der Kanzler betonte aber auch, dass die Gespräche mit Putin immer höflich verliefen. „Da schreit auf der anderen Seite des Telefons niemand rum.“

Und Scholz verriet, dass er mal Russisch lernen wollte. „Ich habe mal versucht, das acht Stunden in der Volkshochschule zu lernen. Aber außer dem Alphabet ist da nichts hängen geblieben.“ Da Putin aber sehr gut Deutsch spreche, brauche er keine Übersetzung in den Gesprächen mit ihm, sagte der Kanzler.