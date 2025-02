Berlin - Für Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird der Tag der Bundestagswahl nach einem harten Wahlkampf spannend - ausschließlich um Politik soll sich aber auch nicht alles drehen. Der Kanzler will an diesem Sonntag „auch ein bisschen Sport machen“, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin sagte. Scholz gehe wählen und komme dann am Nachmittag in die SPD-Zentrale und am Abend in die „Elefantenrunde“ im Fernsehen. Außerdem hoffe er, am Rande die Möglichkeit zu haben, den Geburtstag seiner Frau zu feiern.

Kanzlergattin Britta Ernst, mit der Scholz seit 2018 in Potsdam wohnt, wird am Tag der Wahl 64 Jahre alt.